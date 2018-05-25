Украинец превзошел мировой рекорд по стрельбе из пневматического пистолета

Олег Омельчук из Ровно получил первое место на четвертом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который сейчас проходит в Мюнхене (Германия).

Омельчук занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив в финале новый мировой рекорд - 243,6 очка, передает Укринформ.

Второе и третье место соответственно заняли немец Кристиан Райтц и Цифен Пу из Китая.

Напомним, в прошлом году украинец Павел Коростылев стал победителем Кубка мира в Мюнхене в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Тогда 20-летний Коростылев в финале установил новый рекорд среди молодежи, набрав 240,9 балла.