25 мая 2018, пятница

Украинец превзошел мировой рекорд по стрельбе из пневматического пистолета

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Омельчук побил рекорд своего соотечественника
Фото: radiotrek.rv.ua

Омельчук побил рекорд своего соотечественника

Олег Омельчук из Ровно получил первое место на четвертом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который сейчас проходит в Мюнхене (Германия).

Омельчук занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив в финале новый мировой рекорд - 243,6 очка, передает Укринформ.

Второе и третье место соответственно заняли немец Кристиан Райтц и Цифен Пу из Китая.

Напомним, в прошлом году украинец Павел Коростылев стал победителем Кубка мира в Мюнхене в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Тогда 20-летний Коростылев в финале установил новый рекорд среди молодежи, набрав 240,9 балла.

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