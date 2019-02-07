Украинец Абраменко завоевал серебро по фристайлу на чемпионате мира Сегодня, 08:00 230 Цей матеріал також доступний українською НОК Украины Александр Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу НОК Украины

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу в американском штате Юта.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете Украины, серебряная медаль Абраменко стала второй в истории украинской лыжной акробатики наградой чемпионата мира (после бронзы, которую Ольга Волкова получила 2011 года).



Золото досталось россиянину Максиму Бурову, а бронза - швейцарцу Ною Роту.

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане 2018 года Абраменко завоевал золотую медаль в лыжной акробатике. Это было первое олимпийское золото в фристайле для Украины.

Ранее украинская спортсменка Аннамари Данча получила первую медаль для Украины на мировых первенствах по сноубордингу. Данча выиграла серебряную награду.