Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по дзюдо

Георгий Зантарая завоевал свою шестую медаль на чемпионатах мира по дзюдо

Украинец Георгий Зантарая завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Баку.

Как сообщает XSPORT.ua, в своей подгруппе в финальной схватке украинский дзюдоист уступил будущему победителю Хифуми Абе, но удачно прошел утешительный раунд. Сначала Зантарая выиграл в дополнительное время у россиянина Михаила Пуляева, а в бронзовой схватке одолел израильтянина Талема Фликера.

Для Зантараи эта медаль стала уже шестой в карьере на чемпионатах мира. Всего в его активе четыре бронзы, одно серебро и одно золото, завоеванное на мировом первенстве в 2009 году.

Для Украины медаль Зантараи стала второй на чемпионате мира в Баку. Накануне 17-летняя Дарья Билодид взяла золото мирового первенства и стала стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо - на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев.