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Украина финишировала в топ-10 в женской эстафете на Кубке мира по биатлону

Сегодня, 19:22
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Итальянки заняли первое место в женской эстафете

Женская сборная Украины заняла восьмое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Не лучше образом в украинской сборной выступили сестры Семеренко. Вита Семеренко получила эстафету пятой, а передала ее девятой. Валентина Семеренко еще больше ухудшила положение, отдав эстафету 12-й. Исправлять ситуацию пришлось Елене Пидгрушной, которая благодаря удачному последнем круге пднялась на восьмую позицию.

Победу в эстафете одержала команда Италии, второй результат показала шведская сборная, а третье место заняла Франция.

Результаты женской эстафеты:

1. Италия (0+3) 1:10:58,7
2. Швеция (0+8) +8,4
3. Франция (0+9) +11,8
...
8. Украина (0+9) +2:11,9

Мужская сборная Украины, которую представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный, провалила эстафету в Хохфильцене, заняв 16-е место. Победу праздновали шведы. Вторыми пришли норвежцы, а третье место заняла команда Германии.

Результаты мужской эстафеты:

1. Швеция (0+5) - 1:16:10,6
2. Норвегия (0+7) +3,6
3. Германия (1+6) +28,8
...
16. Украина (0+6) +4:14,9

Накануне единственная украинка, которая участвовала в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Елена Пидгрушная не пришла к финишу. Украинская биатлонистка сделала пять промахов при стрельбе и на последнем круге решила съехать с дистанции.

Теги:   Кубок IBU Сборная Украины Биатлон

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