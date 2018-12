Украина финишировала в топ-10 в женской эстафете на Кубке мира по биатлону

Не лучше образом в украинской сборной выступили сестры Семеренко. Вита Семеренко получила эстафету пятой, а передала ее девятой. Валентина Семеренко еще больше ухудшила положение, отдав эстафету 12-й. Исправлять ситуацию пришлось Елене Пидгрушной, которая благодаря удачному последнем круге пднялась на восьмую позицию.

Победу в эстафете одержала команда Италии, второй результат показала шведская сборная, а третье место заняла Франция.

Результаты женской эстафеты:

1. Италия (0+3) 1:10:58,7

2. Швеция (0+8) +8,4

3. Франция (0+9) +11,8

...

8. Украина (0+9) +2:11,9

Your Top 3 of the women's relay in #HOC18 ???????????? - @Fisiofficial ???????????? - @SwedenBiathlon ???????????? - @FedFranceSki You can rewatch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/mHbeRNIbyb

Мужская сборная Украины, которую представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный, провалила эстафету в Хохфильцене, заняв 16-е место. Победу праздновали шведы. Вторыми пришли норвежцы, а третье место заняла команда Германии.

Результаты мужской эстафеты:

1. Швеция (0+5) - 1:16:10,6

2. Норвегия (0+7) +3,6

3. Германия (1+6) +28,8

...

16. Украина (0+6) +4:14,9

Your Top 3 in the men's relay in #HOC18 - just like in @ pyeongchang2018 ????



???????????? @SwedenBiathlon

???????????? @NSSF_Biathlon

???????????? @skiverband



Follow the men's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/KrIRynE2sc