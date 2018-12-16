Украина финишировала в топ-10 в женской эстафете на Кубке мира по биатлону
Женская сборная Украины заняла восьмое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Не лучше образом в украинской сборной выступили сестры Семеренко. Вита Семеренко получила эстафету пятой, а передала ее девятой. Валентина Семеренко еще больше ухудшила положение, отдав эстафету 12-й. Исправлять ситуацию пришлось Елене Пидгрушной, которая благодаря удачному последнем круге пднялась на восьмую позицию.
Победу в эстафете одержала команда Италии, второй результат показала шведская сборная, а третье место заняла Франция.
Результаты женской эстафеты:
1. Италия (0+3) 1:10:58,7
2. Швеция (0+8) +8,4
3. Франция (0+9) +11,8
...
8. Украина (0+9) +2:11,9
Your Top 3 of the women's relay in #HOC18- IBU World Cup (@IBU_WC) 16 декабря 2018 г.
???????????? - @Fisiofficial
???????????? - @SwedenBiathlon
???????????? - @FedFranceSki
You can rewatch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/mHbeRNIbyb
Мужская сборная Украины, которую представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный, провалила эстафету в Хохфильцене, заняв 16-е место. Победу праздновали шведы. Вторыми пришли норвежцы, а третье место заняла команда Германии.
Результаты мужской эстафеты:
1. Швеция (0+5) - 1:16:10,6
2. Норвегия (0+7) +3,6
3. Германия (1+6) +28,8
...
16. Украина (0+6) +4:14,9
Your Top 3 in the men's relay in #HOC18 - just like in @ pyeongchang2018 ????- IBU World Cup (@IBU_WC) 16 декабря 2018 г.
???????????? @SwedenBiathlon
???????????? @NSSF_Biathlon
???????????? @skiverband
Follow the men's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/KrIRynE2sc
Накануне единственная украинка, которая участвовала в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Елена Пидгрушная не пришла к финишу. Украинская биатлонистка сделала пять промахов при стрельбе и на последнем круге решила съехать с дистанции.