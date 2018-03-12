Украина поднялась на третье место медального зачета на Паралимпиаде-2018

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Золото Игоря Рептюха позволило Украине стать третьей в медальном зачете

Золото Игоря Рептюха позволило Украине стать третьей в медальном зачете

Сборная Украины стала третьей по итогам дня соревнований на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане 12 марта.

В активе желто-синих десять наград: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Большее число бронзовых наград (четыре против одной) позволяет опережать команду нейтральных паралимпийских атлетов, которые представляют Россию.

Лидирует в общем зачете сборная США с 15 медалями: шесть золотых, пять серебряных и четыре бронзовых наград.

Второе место у команды Франции. В ее активе, как и у сборной Украины, девять медалей: три золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

Места с пятого по десятое занимают: Канада, Словакия, Германия, Швейцария, Беларусь и Нидерланды.

Таблица командного медального зачета Паралимпиады-2018

Таблица сайта paralympic.org

Сегодня, 12 марта, украинский лыжник Игорь Рептюх добыл для сборной третью золотую медаль зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.

НВ

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