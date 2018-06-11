Украина переманила белорусскую лыжницу

Белорусская лыжница Валентина Каминская будет выступать за сборную Украины.

Об этом сообщил Прессбол, прикрепив официальный документ Белорусской федерации лыжных гонок, которая разрешила спортсменке перейти в новую команду без карантина.

Каминская выступала за свою сборную на Олимпийских играх в Пхенчхане, причем была единственной лыжницей в команде, которая родилась в Беларуси. Остальные участницы сборной были уроженками России.

В Южной Корее Каминская стала 47-й в спринте, 70-й в гонке на 10 км и 45-й в гонке на 30 км. Также она выступала и на Олимпийских играх-2014 в Сочи, где заняла 46-е место в спринте.

Напомним, летом прошлого года белорусская биатлонистка Дарья Блашко перешла в сборную Украины.