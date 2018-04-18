Украина отменила запрет на выступления спортсменов в России

Министерство молодежи и спорта Украины отменило запрет на выступления своих атлетов в РФ благодаря новому приказу.

Как сообщает официальный сайт Ассоциации спортивной борьбы Украины (АСБУ), организация приняла решение отправить своих борцов на чемпионат Европы в российском Каспийске, поскольку запрет на участие атлетов на территории РФ утратил силу.

АСБУ опубликовала приказ профильного министерства от 11 апреля 2018 года, который не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях проводимых на территории России, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета.

Организация отметила, что целиком и безоговорочно придерживается выполнения всех законов, приказов и распоряжений органов государственной власти.

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"Последствиями пропуска континентального первенства, согласно первому приказу, становились дальнейшее неучастие спортсменов страны на чемпионате мира, а также дисквалификация спортивной федерации на срок до трех лет, что ставило под угрозу участие в Олимпийских играх 2020 года", - говорится в заявлении АСБУ.

Накануне Ассоциация спортивной борьбы Украины приняла решение отправить украинских борцов на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске с 29 апреля по 7 мая.

В марте министерство молодежи и спорта Украины приняло решение не отправлять спортсменов на все соревнования, которые будут проходить на территории РФ. Позже глава ведомства Игорь Жданов уточнил, что атлеты, которые все равно захотят поехать на соревнования в Россию, должны будут сами оплатить свою поездку и не представлять Украину.

Ранее по решению минмолодьспорта сборная Украины по биатлону не поехала на девятый Кубок мира, который прошел в российском городе Тюмень с 22 по 25 марта, вследствие чего мужская и женская команды потеряли квоты на следующий сезон.