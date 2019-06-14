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Впервые в истории НБА чемпионом стала канадская команда

Сегодня, 07:25
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Впервые в истории НБА чемпионом стала канадская команда - фото

Sergio Estrada-USA TODAY Sports via Reuters

Торонто Рэпторс — чемпионы НБА

В шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Торонто Рэпторс победили Голден Стэйт Уорриорз и стали чемпионами.

Игра в Окленде завершилась со счетом 114:110. Вся финальная серия закончилась со счетом 4:2 в пользу Рэпторс.

За восемь секунд до финальной сирены защитник Голден Стэйт Стефен Карри при счете 110:111 не смог попасть в корзину с трехочковой дистанции, что и стало ключевым моментом в поединке.

Форвард Торонто Кавай Ленард признан самым ценным игроком финала НБА. Ленард набрал 22 очка (7 из 16 с игры), сделал 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 2 потери. Это второй подобный трофей в карьере игрока.

Торонто впервые со дня основания клуба в 1995 году стал чемпионом НБА. Ранее самым высоким достижением Торонто был выход в финал Восточной конференции в 2016 году.

Также Рэпторс стали первой командой из Канады, которая смогла стать чемпионом НБА.

Теги:   Баскетбол НБА

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