Титулованный клуб НБА подписал контракт с украинским баскетболистом

Украинский защитник Святослав Михайлюк подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - Лос-Анджелес Лейкерс.

Эти информацию подтверждает официальный сайт калифорнийского клуба. При этом детали сделки не уточняются.

По информации СМИ, Михайлюк заключил трехлетний контракт с зарплатой 4,6 миллиона долларов. Соглашение включает в себя автоматическую опцию продления на год по решению клуба.

Михайлюк уже сыграл несколько игр за Лейкерс в Летней лиге НБА, в которых был одним из самых результативных игроков своей команды.

Лейкерс является вторым клубом в истории НБА по количеству чемпионских титулов (16). Больше побед имеет только Бостон (17).

В средине июня украинские защитники Иссуф Санон и Святослав Михайлюк были выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.

Позже Лейкерс представили украинского защитника Святослава Михайлюка, который будет играть в новом клубе под 10-м номером.