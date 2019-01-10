Священники, монахини и профессор. В Ватикане создали сборную по легкой атлетике Сегодня, 22:52 88 Цей матеріал також доступний українською Сборная Ватикана планирует выступать на Олимпийских играх

Ватикан подписал соглашение с Национальным олимпийским комитетом Италии о создании команды по легкой атлетике, которая получит возможность выступать на международных соревнованиях, в том числе - на Олимпийских играх.

В состав команды вошли около 60 человек: священники, швейцарские гвардейцы, монахини, фармацевты и 62-летний профессор, который работает в Апостольской библиотеке Ватикана, сообщает The Guardian.

Святой Престол имеет целью использовать спорт как инстурумент для для диалога, мира и солидарности, а также для борьбы с расизмом и насилием в мире.

Первым официальным соревнованием команды Ватикана станет 10-километровая гонка в Риме, которая состоится 20 января. Позже Ватикан планирует участвовать в Играх малых государств Европы и Средиземноморских играх. Также в будущем Ватикан планирует стать участником Олимпийских игр.