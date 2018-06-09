Стал известен чемпион НБА-2018

Уорриорз в шестой раз в своей истории завоевали главный трофей НБА

В субботу, 9 июня, в американском Кливленде состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф НБА между Кавальерс и Уорриорз. Голден Стэйт нанес поражение Кливленду со счетом 108:85 и второй раз подряд стал чемпионом лиги сезона-2017/18.

Это их третий чемпионский титул за четыре года (еще выигрывали в 2015 и 2017 годах) и шестой в своей истории.

Форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант второй год кряду был признан Самым ценным игроком (MVP) финальной серии, который оформил трипл-дабл из 20 очков и 12 подборов.

Самым результативным в целом по итогам матча стал стал защитник Уорриорз Стивен Карри - 37 очков и 6 подборов.

Кливленд - Голден Стэйт – 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22)

Счет в серии - 0:4

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