Стал известен чемпион НБА-2018

В субботу, 9 июня, в американском Кливленде состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф НБА между Кавальерс и Уорриорз. Голден Стэйт нанес поражение Кливленду со счетом 108:85 и второй раз подряд стал чемпионом лиги сезона-2017/18.
Это их третий чемпионский титул за четыре года (еще выигрывали в 2015 и 2017 годах) и шестой в своей истории.
Форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант второй год кряду был признан Самым ценным игроком (MVP) финальной серии, который оформил трипл-дабл из 20 очков и 12 подборов.
The 2018 #NBAFinals MVP... Kevin Durant!#DubNation#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/4jTwkOjMh7— NBA (@NBA) 9 июня 2018 г.
Самым результативным в целом по итогам матча стал стал защитник Уорриорз Стивен Карри - 37 очков и 6 подборов.
Кливленд - Голден Стэйт – 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22)
Счет в серии - 0:4
- Читайте также: Учитель математики получил возможность сыграть в НБА - видео
Ранее сообщалось, что определился победитель самого престижного клубного баскетбольного турнира Европы.
Комментарии
Правила комментирования