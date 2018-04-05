Советская олимпийская чемпионка рассказала об изнасиловании тренером спустя 46 лет

Олимпийская чемпионка Игр-1972 по спортивной гимнастике белоруска Ольга Корбут обвинила своего тренера Ренальда Кныша в изнасиловании.

Как сообщает Eurosport, в программе Пусть говорят на Первом канале экс-спортсменка сообщила, что это случилось накануне мюнхенской Олимпиады 1972 года, когда ей исполнилось 17 лет. Она решилась рассказать правду только спустя 46 лет.

"Это правда, с которой я живу. Я скрывала это все, потому что было стыдно. Это произошло в Минске в гостинице Юбилейная. Прямо перед Олимпийскими играми.

Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович. Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня", - сказала Корбут.

Ведущий программы в эфире с помощью видеозвонка связался с Кнышем, которому сейчас исполнилось 87 лет, но тот все слова Корбут опроверг.

"Вранье с первого и до последнего слова. Какое хамство, нахальство и паскудство!", - сказал бывший тренер.

Отметим, что на Олимпийских играх в Мюнхене Корбут завоевала три золота и одно серебро. Через два года после выступления по мотивам биографии спортсменки был снят художественный биографический фильм "Чудо с косичками".

В 2017 году, переживая финансовые трудности, Корбут выставила свои олимпийские награды на аукцион.

Напомним, в прошлом году украинская экс-гимнастка Татьяна Гуцу, дважды ставшая чемпионкой Олимпийских Игр, обвинила своего коллегу по одному виду спорта из Беларуси Виталия Щербо в изнасиловании.

Позже спортсменка призналась, что ее неприятно удивила реакция СМИ на ее слова. Гуцу разочарована, что из этого хотели сделать только шоу и сенсацию вместо необходимой помощи.