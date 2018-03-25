Состоялся первый этап сезона в Формуле-1

Немецкий гонщик команды Феррари Себастьян Феттель стал победителем первого в сезоне этапа Формулы-1 - Гран-при Австралии.

Пилот итальянской команды стартовал со второго места на стартовой решетке, но по ходу гонки смог опередить своего главного конкурента в прошлом сезоне Льюиса Хэмилтона, который финишировал вторым.

Третье место занял еще один гонщик Феррари Кими Райкконен.

Таким образом, пилоты Феррари захватили лидерство как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов после первого этапа.

Личный зачет

Себастьян Феттель – 25 очков

Льюис Хэмилтон – 18

Кими Райкконен – 15

Даниэль Риккардо – 12

Фернандо Алонсо – 10

Макс Ферстаппен – 8

Нико Хюлькенберг – 6

Валттери Боттас – 4

Стоффель Вандорн – 2

Карлос Сайнс-младший – 1

Серхио Перес – 0

Эстебан Окон – 0

Шарль Леклер – 0

Ланс Стролл – 0

Брендон Хартли – 0

Кубок конструкторов

Феррари – 40 очков

Мерседес – 22

Ред Булл – 20

Макларен – 12

Рено – 7

Форс-Индия – 0

Заубер – 0

Уильямс – 0

Торо Россо – 0

Напомним, чемпионом Формулы-1 в 2017 году стал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, который завоевал четвёртый чемпионский титул в карьере.

НВ