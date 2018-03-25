Состоялся первый этап сезона в Формуле-1

Немецкий гонщик команды Феррари Себастьян Феттель стал победителем первого в сезоне этапа Формулы-1 - Гран-при Австралии.
Пилот итальянской команды стартовал со второго места на стартовой решетке, но по ходу гонки смог опередить своего главного конкурента в прошлом сезоне Льюиса Хэмилтона, который финишировал вторым.
Третье место занял еще один гонщик Феррари Кими Райкконен.
Таким образом, пилоты Феррари захватили лидерство как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов после первого этапа.
Личный зачет
Себастьян Феттель – 25 очков
Льюис Хэмилтон – 18
Кими Райкконен – 15
Даниэль Риккардо – 12
Фернандо Алонсо – 10
Макс Ферстаппен – 8
Нико Хюлькенберг – 6
Валттери Боттас – 4
Стоффель Вандорн – 2
Карлос Сайнс-младший – 1
Серхио Перес – 0
Эстебан Окон – 0
Шарль Леклер – 0
Ланс Стролл – 0
Брендон Хартли – 0
Кубок конструкторов
Феррари – 40 очков
Мерседес – 22
Ред Булл – 20
Макларен – 12
Рено – 7
Форс-Индия – 0
Заубер – 0
Уильямс – 0
Торо Россо – 0
Напомним, чемпионом Формулы-1 в 2017 году стал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, который завоевал четвёртый чемпионский титул в карьере.
НВ
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