Сборная Украины по баскетболу получила нового наставника — СМИ Сегодня, 02:27 195 Цей матеріал також доступний українською БК Зенит Багатскис будет тренировать сборную Украины и Киев-Баскет БК Зенит

Айнарс Багатскис стал новым наставником сборной Украины по баскетболу, сообщает Планета Баскетбол.

По информации портала, специалист согласовал не только этот контракт, но и соглашение с клубом Киев-Баскет. Официально об этом будет объявлено позже.

До этого 51-летний латвийский тренер работал с Кривбассбаскетом (2011−2012 годы) и Будивельником (2012−2014 годы). С последним он выиграл два чемпионства.

Также Багатскис возглавлял Баронс, Жальгирис, Енисей, Сухуми, Нижний Новгород, тель-авивский Маккаби, Бамберг и сборную Латвии.

В марте главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин подал в отставку.

Ранее сборная Украины проиграла команде Черногории и потеряла шансы выйти на чемпионат мира 2019-го года, который стартует 31 августа в Китае.