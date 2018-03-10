Сборная Украины по биатлону выиграла серебро на этапе Кубка мира

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Сборная Украины показала лучшую стрельбу в смешанной эстафете в Контиолахти

Сборная Украины показала лучшую стрельбу в смешанной эстафете в Контиолахти

Сборная Украины по биатлону завоевала серебро в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного стала лучшей в стрельбе, не допустив ни одного промаха, использовав при этом всего три дополнительных патрона.

Меркушина, несмотря на безупречную стрельбу, проиграла лидеру ходом 18 секунд и передала эстафетную палочку только седьмой. В дальнейшем украинская команда улучшала свои позиции, а на третьем этапе Артем Прима и вовсе вывел ее в лидеры. На последнем этапе Пидручный также ушел с заключительной стрельбы на первой позиции, опережая итальянца Лукаса Хофера на 5,7 секунд, но на последнем круге пропустил его вперед себя и на финише проиграл 1,5 секунды.

Бронзу в этой гонке завоевала команда Норвегии.

Напомним, до этого в Контиолахти сборная Украины дважды оказывалась за шаг от подиума. Сначала Юлия Джима финишировала на четвертой позиции в спринтерской гонке, а затем Ирина Варвинец и Артем Тищенко стали четвертыми в одиночной смешанной эстафете.

НВ

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