Сборная Украины по биатлону стала лидером в женском Кубке наций
Женская сборная по биатлону вышла на первое место командного зачета Кубка наций.
По итогам трех гонок из 23-х желто-синие набрали 706 очков, опережая на пять баллов команду Франции, которая имеет в своем активе 701 балл.
Третью позицию занимает Норвегия с 690 пунктами. На четвертом месте находятся россиянки, у которых 667 очков. Пятая строчка - у Швеции (659).
В топ-10 также вошли: Италия (645), Германия (628), Австрия (616), Чехия (566), Финляндия (562).
Накануне украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала золотую медаль на первом этапе Кубка мира.
Спортсменка пришла первой к финишу по итогам индивидуальной гонки в словенской Поклюке за 43:06,6 секунды. Тем самым она завоевала свое первое золото в карьере.