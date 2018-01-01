Сборная Украины по биатлону стала лидером в женском Кубке наций Сегодня, 02:05 0 Цей матеріал також доступний українською Победа Юлии Джимы в индивидуальной гонке вывела сборную Украины в лидеры

Женская сборная по биатлону вышла на первое место командного зачета Кубка наций.

По итогам трех гонок из 23-х желто-синие набрали 706 очков, опережая на пять баллов команду Франции, которая имеет в своем активе 701 балл.

Третью позицию занимает Норвегия с 690 пунктами. На четвертом месте находятся россиянки, у которых 667 очков. Пятая строчка - у Швеции (659).

В топ-10 также вошли: Италия (645), Германия (628), Австрия (616), Чехия (566), Финляндия (562).

Накануне украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала золотую медаль на первом этапе Кубка мира.

Спортсменка пришла первой к финишу по итогам индивидуальной гонки в словенской Поклюке за 43:06,6 секунды. Тем самым она завоевала свое первое золото в карьере.