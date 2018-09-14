Сборная Украины по баскетболу сенсационно победила трехкратных чемпионов Европы

Сборная Украины по баскетболу неожиданно победила Испанию в матче второго раунда квалификации чемпионата мира 2019 года.

К поединку в Киеве сборная Испании одержала 6 побед в 6 матчах, тогда как в сборной Украины было 3 победы и 3 поражения.

Украинцы удачно начали поединок и победили в первой четверти 19:12. Во второй десятиминутке украинцы сбавили обороты и чемпионам мира (2006) и трехкратным чемпионам Европы (2009, 2011, 2015) удалось сократить отрыв до двух очков, завершив первую половину матча со счетом 36:34 в пользу украинцев.

В третьей четверти испанцы несколько раз выходили вперед, но хорошая концовка нашей сборной позволила восстановить преимущество в матче до 5 очков. В последней десятиминутке из-за большого количества брака команды за полчетверти набрали лишь по 4 очка, но усилиями Лукашова, Кравцова и Михайлюка в конце матча удалось дожать испанцев, победив 76:65.

Украинская сборная набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе.

Следующий матч сборная Украины проведет на выезде против Черногории 17 сентября.

Украина - Испания - 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)

Ранее стало известно, что впервые с 2013 года сборная Украины усилилась игроками из НБА. Федерации баскетбола Украины (ФБУ) договорилась с НБА на участие Алексея Леня (Атланта) и Святослава Михайлюка (Лос-Анджелес Лейкерс) в двух поединках квалификации мирового первенства - против Испании и Черногории.

НВ