Сборная Украины по баскетболу проиграла важный матч в отборе на чемпионат мира-2019

Сборная Украины уменьшила шансы на попадание на ЧМ-2019 после поражения от Черногории

Сборная Украины по баскетболу уступила Черногории в выездном отборочном матче на чемпионат мира-2019.

Команде Евгения Мурзина нужно было обязательно побеждать, чтобы стать фаворитом в борьбе за третью позицию в группе, которая дает пропуск на мировое первенство.

Украинцы неудачно начали матч, за три минуты уже перебрав командных фолов и отпустив соперника в отрыв. Во второй четверти команда Мурзина смогла ликвидировать преимущество соперника и сама вышла вперед, но провалила концовку десятиминутки, благодаря чему балканская команда ушла на большой перерыв с преимуществом в пять очков.

В третьей четверти Украина несколько раз приближалась к сопернику на расстояние в три балла, но сравнять счет не получалось. Решающим в матче стало начало последней десятиминутки, когда Черногория быстро совершила рывок 10:0, а затем просто удерживала комфортный для себя гандикап.

Самым результативным игроком матча стал черногорец Никола Иванович, который записал на свой счет 30 очков. В составе Украины больше всего набрал Святослав Михайлюк - 15 баллов.

Черногория - Украина 90:84 (16:13, 29:27, 17:28, 28:26)

Черногория: Н. Иванович (30 + 6 передач), П. Попович (6), Суад Шехович, Радович, Дубльевич (26 + 8 подборов) - старт; А. Попович (12 + 7 подборов), Секулич, Барович (3), Чарапич (2), Джуришич (11), Н. Враньеш

Украина: Лукашов (2 + 5 передач), Михайлюк (15 + 5 подборов), Конев (9), Зайцев (9), Кравцов (7) - старт; Гладыр (12 + 6 подборов), Герун (3), Липовый (7), Бобров, Джетер (7), Лэнь (13 + 7 подборов)

В других матчах группы I Испания обыграла Латвию, а Турция на выезде одолела Словению.

Испания - Латвия 85:82 (26:20, 25:17, 16:19, 18:26)

Словения - Турция 77:86 (20:22, 18:19, 21:26, 18:19)

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в прошлом туре отбора на ЧМ-2019 сборная Украины по баскетболу в Киеве неожиданно победила Испанию.

Следующий матч украинская команда проведет 29 ноября в Запорожье против Словении.

НВ