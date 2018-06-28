Сборная Украины по баскетболу проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019

Мужская сборная Украины проиграла команде Турции в пятом туре первого группового этапа отбора на чемпионат мира-2019.

Игра состоялась в Анкаре и началась очень хорошо для команды Евгения Мурзина. Первую четверть украинская команда выиграла с разницей в 13 очков. Во второй десятиминутке в матче наступил перелом - сборная Украины набрала всего 12 очков, пропустив 36.

После большого перерыва команда Евгения Мурзина так и не смогла вернуться в игру и, в итоге, уступила с общим счетом 66:80.

Турция — Украина 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15)

Турция: Уилбекин (13 + 4 передачи), Балбай (2 + 5 подборов), Осман (20), Тюрен (12), Шанли (0 + 5 подборов) — старт; Коркмаз (21), Эрден (7 + 5 подборов + 4 передачи), Эрмиш (3), Коксал, Махмутоглу, Арар, Бирсен (2).

Украина: Джетер (7 + 4 передачи), Гладырь (17 + 4 передачи), Конев (2), Бобров (2), Кравцов (13 + 5 подборов + 2 блок-шота) — старт; Лукашов (10), Липовый (3), Мишула (3), Пустовой (4), Пустозвонов, Рябчук, Зайцев (5).

Это поражение стало вторым для сборной Украины в этом отборе при трех победах. Такой же показатель в группе имеют команды Латвии и Турции. Сборная Швеции выиграла только один из пяти матчей в отборе. Во второй групповой этап выйдут три лучшие команды квартета, поэтому шведы уже потеряли все шансы на продолжение борьбы.

Заключительный матч первого группового этапа отбора на ЧМ-2019 сборная Украины сыграет против Латвии. Эта игра состоится 1 июля в киевском Дворце спорта.

Напомним, в феврале сборная Украины по баскетболу обыграла Швецию в домашнем матче квалификации на чемпионат мира 2019 года в Китае.

НВ