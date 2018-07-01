Сборная Украины по баскетболу проиграла последний матч первого этапа отбора на ЧМ-2019

Мужская сборная Украины по баскетболу уступила Латвии в отборочном матче на чемпионат мира-2019.

Игра проходила в киевском Дворце спорта. Гости сразу завладели преимуществом, но сильно далеко по счету сборная Украины латвийцев не отпускала. В третьей четверти исход матча был решен, поскольку Латвия довела свое преимущество до 21 очка. В итоге, сборная Украины проиграла со счетом 71:93, проиграв все четверти.

Самым результативным игроком матча стал латвиец Янис Стрелниекс, набравший 26 очков.

Украина – Латвия 71:93 (12:16, 22:25, 18:32, 19:20).

Украина: Джетер (11 + 5 передач – 5 потерь), Гладыр (8 + 7 подборов), Конев (4), Зайцев (5), Кравцов (15 + 8 подборов) – старт; Пустозвонов, Лукашов (5 + 6 передач), Липовый (7), Бобров (12 + 6 подборов), Пустовой (4), Мишула

Латвия: Стрелниекс (26 + 5 подборов + 9 передач), Ате, Силиньш (8), Шмитс (8), Мейерс (16 + 7 подборов) – старт; Блумс, Давис Бертанс (13), Ломажс (16), К. Вецвагарс, Пейнерс (4 + 4 передачи), Пасечникс (2).

Сборная Украины вышла во второй этап отбора на ЧМ-2019, но сделала это только с третьего места. Кроме Латвии и Турции, украинцам будут противостоять еще три лучшие команды из группы сборных Испании, Словении, Черногории и Беларуси. Во втором раунде отбора очки первого этапа сохраняются.

Итоговое положение в группе:

1. Латвия 6 игр, 10 очков;

2. Турция 6, 10;

3. Украина 6, 9;

4. Швеция 6, 7.

Напомним, на этой неделе сборная Украины также на выезде уступила Турции в матче отбора на ЧМ-2019.

НВ