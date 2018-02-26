Сборная Украины по баскетболу победила сборную Швеции в отборе на ЧМ-2019

Сборная Украины по баскетболу выиграла Швецию в домашнем матче (77:66) квалификации на чемпионат мира 2019 года в Китае.

Лучшими игроками встречи в матче были Пух Джетер, набравший 11 очков и отдавший шесть передач и Вячеслав Кравцов - 11 очков и 7 подборов.

Первая четверть прошла в равной борьбе, а вот вторую украинцы провели намного сильнее своего соперника, который смог набрать лишь семь очков.

Во второй половине матча сборная Украины провела немного слабее, допуская большее количество брака, а под концовку на площадку вышли резервисты. Тем не менее, украинцы одержали спокойную победу и практически гарантировали себе путевку во второй раунд отбора.

Следующие матчи - против Турции и Латвии - команда сыграет летом.

Ранее сообщалось, что украинский центровой Финикса Алексей Лэнь может перейти в Оклохому-Сити Тандер, выступающий в НБА.