Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф ЧМ-2018

В 1/4 финала 12 июня Украина сыграет против Словении

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира обыграла Иорданию, и этим обпеспечила себе выход в 1\4 турнира, сообщает Tribuna.com

В группе с украицами были Латвия, Нигерия, Хорватия и Иордания. Наша сборная после четырёх матчей занимает второе место.

В её активе три победы и одно поражение. Уступила украинский команда только латышам. Но это не помешало выйти в плей-офф. Туда попадают две лучшие команды группы.

Теперь в 1/4 финала 12 июня Украина сыграет против Словении.

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