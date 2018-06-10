10 июня 2018, воскресенье

Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф ЧМ-2018

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В 1/4 финала 12 июня Украина сыграет против Словении
Фото: ФБУ

В 1/4 финала 12 июня Украина сыграет против Словении

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира обыграла Иорданию, и этим обпеспечила себе выход в 1\4 турнира, сообщает Tribuna.com

В группе с украицами были Латвия, Нигерия, Хорватия и Иордания. Наша сборная после четырёх матчей занимает второе место.

В её активе три победы и одно поражение. Уступила украинский команда только латышам. Но это не помешало выйти в плей-офф. Туда попадают две лучшие команды группы.

Теперь в 1/4 финала 12 июня Украина сыграет против Словении.

Ранее стал известен чемпион НБА-2018, а также определился победитель самого престижного клубного баскетбольного турнира Европы.

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