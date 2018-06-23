Сборная Украины по баскетболу 3х3 победила Голландию в отборе на чемпионат Европы

В итоге, после первого игрового дня, в активе украинцев одна победа в двух матчах.

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 обыграла Голландию на групповом этапе отбора чемпионата Европы - 16:12, сообщает ФБУ.

Команды ровно начали игру поэтому завершили первые четыре минуты при счете 5:5. После этого сборная Украины перехватила инициативу и довела матч до победы. Точку в этом поединке поставил Александр Кольченко, который при счете 14:12, реализировал трёхочковый бросок, установив окончательный счет матча.

В итоге, после первого игрового дня в активе украинцев одна победа в двух встречах.

В группе украинцы еще должны сыграть с Венгрией. В этой команды обязательно нужно выиграть, чтобы выйти в полуфинал и продолжить борьбу за место в финальной части континентального первенства.

Ранее сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф чемпионата мира 2018. До этого стал известен чемпион НБА-2018, а также определился победитель самого престижного клубного баскетбольного турнира Европы.