Сборная Украины по баскетболу осталась без главных звезд в ближайших отборочных матчах на ЧМ-2019

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин рассказал о комплектации состава на ближайшие отборочные матчи команды на чемпионат мира-2019.

В интервью Вестям наставник сообщил, что в играх против Словении и Испании сборной точно не помогут главные звезды - игроки НБА Алексей Лень и Святослав Михайлюк, а также представитель G-Лиги Александр Кобец.

"Безусловно, будет совсем другой состав, не сильнейший. Но это будет касаться и наших соперников. Мы будем находиться в одинаковых условиях", - сказал Мурзин.

Прошлые два матча отбора сборная Украины провела практически сильнейшим составом. Дома команда Евгения Мурзина обыграла одну из сильнейших команд Европы сборную Испании, а на выезде неожиданно уступила Черногории.

На данный момент Украина идет на пятом месте в своей отборочной группе, попадание на чемпионат мира дают первые три места. Следующий матч украинская команда проведет 29 ноября в Запорожье против Словении, а 2 декабря на выезде встретится с испанцами.