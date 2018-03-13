Сборная Украины не поедет на Кубок мира по биатлону в России

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Сборная Украины отказалась от участия в Кубке мира по биатлону в РФ

Сборная Украины отказалась от участия в Кубке мира по биатлону в РФ

Сборная Украины по биатлону не поедет на девятый Кубок мира, который пройдет в российском городе Тюмень.

Об этом в эфире радио НВ заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня утром.

Ранее министр сообщал, что Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России.

Также украинское Министерство спорта обратилось ко всем международным федерациям с просьбой не назначать спортивные соревнования на территории "государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса".

Соревнования в Тюмени станут заключительными в календаре Кубка мира 2017/18 и пройдут с 22 по 25 марта.

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