Самбистка Анастасия Сапсай принесла Украине третье «золото» Европейских игр в Минске
Украинская самбистка Анастасия Сапсай завоевала золототую медаль на II Европейских играх в Минске в весовой категории выше 80 кг.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.
В финальной схватке 24-летняя украинка одолела Елену Кебадзе из Грузии со счетом 4:0 и выборола для Украины третье «золото» на турнире.
В других медальных встречах Наталья Смаль победила в бронзовой схватке в весовой категории до 72 кг, одолев со счетом 2:0 болгарку Цветелин Цветановую.
Серебряные награды в категории до 48 кг добыли 23-летняя Анастасия Новикова, которая в финале уступила россиянке Елене Бондаревой (0:2), и 32-летняя чемпионка Европы Елена Сайко (до 64 кг), которая также уступила представительнице РФ Екатерине Оноприенко.
Ранее золотые медали завоевали дзюдоисты Дарья Белодед и Георгий Зантарая.