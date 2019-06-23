Самбистка Анастасия Сапсай принесла Украине третье «золото» Европейских игр в Минске Сегодня, 04:28 Цей матеріал також доступний українською НОК Украины / Twitter Анастасия Сапсай НОК Украины / Twitter

Украинская самбистка Анастасия Сапсай завоевала золототую медаль на II Европейских играх в Минске в весовой категории выше 80 кг.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

В финальной схватке 24-летняя украинка одолела Елену Кебадзе из Грузии со счетом 4:0 и выборола для Украины третье «золото» на турнире.

В других медальных встречах Наталья Смаль победила в бронзовой схватке в весовой категории до 72 кг, одолев со счетом 2:0 болгарку Цветелин Цветановую.

Серебряные награды в категории до 48 кг добыли 23-летняя Анастасия Новикова, которая в финале уступила россиянке Елене Бондаревой (0:2), и 32-летняя чемпионка Европы Елена Сайко (до 64 кг), которая также уступила представительнице РФ Екатерине Оноприенко.

Ранее золотые медали завоевали дзюдоисты Дарья Белодед и Георгий Зантарая.

