Сайт Новое Время ищет спортивного редактора

Сайт Новое Время NV.ua ищет нового спортивного редактора.

Работа на неполный рабочий день удаленно. График работы - неделя через неделю (две недели в месяц) с 18.00 до 00.00. В рабочие субботу и воскресенье к этому графику добавляется два часа работы с 11.00 до 13.00.

Требования к потенциально успешному кандидату:

опыт работы со спортивными новостями, опыт работы в интернет СМИ

умение быстро и грамотно писать (обязательно проверим)

способность работать в интенсивном режиме

знание английского (без этого сейчас никуда)

ответственность, порядочность, пунктуальность.

Обязанности:

мониторинг информационного пространства,

написание новостей

проведение онлайн-трансляций

работа с фото и видео,

работа с соцсетями.

Зарплата обсуждается с успешным кандидатом.

Резюме с примерами ваших новостей присылайте на мейл godblessmu@gmail.com.