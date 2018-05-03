Сайт Новое Время ищет спортивного редактора

Сайт Новое Время NV.ua ищет нового спортивного редактора.
Работа на неполный рабочий день удаленно. График работы - неделя через неделю (две недели в месяц) с 18.00 до 00.00. В рабочие субботу и воскресенье к этому графику добавляется два часа работы с 11.00 до 13.00.
Требования к потенциально успешному кандидату:
опыт работы со спортивными новостями, опыт работы в интернет СМИ
умение быстро и грамотно писать (обязательно проверим)
способность работать в интенсивном режиме
знание английского (без этого сейчас никуда)
ответственность, порядочность, пунктуальность.
Обязанности:
мониторинг информационного пространства,
написание новостей
проведение онлайн-трансляций
работа с фото и видео,
работа с соцсетями.
Зарплата обсуждается с успешным кандидатом.
Резюме с примерами ваших новостей присылайте на мейл godblessmu@gmail.com.
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