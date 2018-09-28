28 сентября 2018, пятница

Рвет задницу на тренировках. Леброн Джеймс восхитился украинским одноклубником

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Михайлюк будет полезен Лейкерс - Джеймс

Михайлюк будет полезен Лейкерс - Джеймс

Звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс положительно оценил качества украинского баскетболиста, своего одноклубника Святослава Михайлюка.

Известный игрок отметил, что его партнер по команде одним из первых появляется на паркете и одним из последних его покидает, что и должен делать новичок, сообщает Lakers Nation.

"Он классный. Ничего не говорит, а рвет задницу. Михайлюк приходит и включается в работу", - добавил Джеймс.

Форвард оценил броски защитника, а также выразил убеждение, что он будет полезен команде как на старте сезона, так и в течение кампании.

"Если он получит шанс сыграть, он будет готов. Святослав любит игру", - отметил Джеймс.

Ранее Михайлюк подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - Лос-Анджелес Лейкерс. Защитник будет играть в новом клубе под 10-м номером.

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