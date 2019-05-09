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Российская легкоатлетка использовала украинский паспорт для участия в соревнованиях, ее дисквалифицировали на 12 лет

Вчера, 23:12
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Российская легкоатлетка использовала украинский паспорт для участия в соревнованиях, ее дисквалифицировали на 12 лет - фото

rusathletics

Ксения Савина

Российская легкоатлетка Ксения Савина использовала украинский паспорт своей подруги, чтобы участвовать в соревнованиях, от которых ее отстранили из-за положительного анализа на допинг.

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

В мая 2018 года у Савиной взяли допинг-пробу, которая показала положительный результат. В сентябре ее отстранили от соревнований.

Однако Савина выступала на международных соревнованиях под именем украинки Галины Сышко. Сама Савина из Крыма, но после аннексии решила выступать за Россию. Однако на российских легкоатлетов были наложены санкции со стороны международной федерации.

"Взяв [украинский] паспорт Галины, Ксения поехала на международные соревнования в Бельгию, Чехию и Португалию и абсолютно спокойно там выступила. Всего 11 раз за три года после перехода в Россию", - сообщил канал Матч ТВ.

Теги:   Допинг Легкая атлетика

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