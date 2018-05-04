Российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону

Российский специалист Андрей Прокунин назначен старшим тренером женской сборной Украины по биатлону.

Как сообщает Biathlon.com.ua, кандидатуру россиянина поддержала специальная комиссия во главе с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

Помощниками Прокунина в сборной Украины будут личный тренер Дарьи Блашко, перебравшейся из Беларуси в Украину, Владимир Махлаев и Валерий Лесников, который работал с лыжницей Валентиной Шевченко и сборной Казахстана по лыжным гонкам, а также Григорий Шамрай, работавший с украинской командой и в составе штаба Уроша Велепца.

Срок контракта Прокунина рассчитан на полный олимпийский цикл, который завершится Олимпийскими играми в 2022 году. К работе со сборной Украины тренер приступит уже 23 мая, когда начнется сбор в Чернигове.

Предыдущим местом работы 40-летнего специалиста была женская сборная Южной Корее, которую он возглавлял с 2016 года. В 2009 году он был дисквалифицирован на два года за применение допинга.

В конце апреля капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная анонсировала назначение пока что неизвестного российского специалиста наставником национальной команды.

Недавно словенец Урош Велепец покинул пост наставника женской сборной Украины по биатлону после провального выступления команды на Олимпийских Играх-2018 и скандальных обвинений со стороны его подопечной.

Команда заняла 11-е место по итогам женской эстафеты, где накануне Игр ей прогнозировали медаль. Одна из биатлонисток сборной Валентина Семеренко раскритиковала тренеров женской олимпийской команды по биатлону в Пхенчхане после того, как ей не удалось попасть в состав участниц женской эстафеты.