22 ноября 2018, четверг

Российский армрестлер оставил чемпионский пояс семье погибшего украинского спортсмена

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Цыпленкова был претендентом на чемпионский пояс
Фото: Денис Цыпленкова via Instagram

Цыпленкова был претендентом на чемпионский пояс

Российский армрестлер Денис Цыпленков решил оставить чемпионский пояс семьи погибшего в ДТП украинского спортсмена Андрея Пушкаря.

33-летний Андрей Пушкарь должен был стать супрерником Дениса Цыпленкова на турнир "Вендетта" в Польше, однако 14 ноября погиб на трассе Киев-Чоп в результате ДТП.

Российский спортсмен, который родился в Кривом Роге, решил отказаться от чемпионского пояса, чтобы Пушкарь остался непобедимым, сообщает YouTube-канал ARMBETS TV.

"Поскольку он не доехал и никакого армфайта не произошло, я не имею права забрать пояс. Он остается у Андрюхи в семье. Его сын Лев будет гордиться и знать, что его отец ушел непобежденным", - сказал Цыпленков.

Также Цыпленков призвал собрать средства для семьи погибшего Андрый Пушкаря.

14 ноября в результате ДТП на автотрассе Киев-Чоп погиб 33-летний чемпион мира по армреслингу Андрей Пушкарь.

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