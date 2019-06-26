Оксана Скиталинская
Еда забытых предков. Почему необходимо есть ягоды
Тарас Прохасько
Управляемый хаос имени Зеленского
Иван Верстюк
Дело Порошенко. Чего заслуживает бывший президент
Тарас Березовец
Страсбургский позор
Спецтема: Возвращение России в ПАСЕ Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Экс-гимнастка, которую СМИ называют супругой Онищенко, баллотируется в Раду

Сегодня, 02:57
159
Цей матеріал також доступний українською
Экс-гимнастка, которую СМИ называют супругой Онищенко, баллотируется в Раду - фото

Анна Ризатдинова via Facebook

Ризатдинова зарегистрирована кандидатом на 98-м округе

Украинская экс-гимнастка Анна Ризатдинова, которую в прессе называют супругой беглого нардепа Александра Онищенко, будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

Согласно сайту Центральной избирательной комиссии (ЦИК), закончившая профессиональную карьеру спортсменка зарегистрирована кандидатом на 98-м округе (Киевская область).

Ризатдинова, которая выиграла бронзовую медаль на Олимпийских Играх 2016-го года, баллотируется как беспартийный самовыдвиженец.

Читайте также:
 Экс-футболист сборной Украины баллотируется в Раду от Слуги народа

Онищенко отрицал, что женился на спортсменке. Русскоязычная Википедия утверждает, что отец ее ребенка — именно беглый народный депутат.

Читайте также:

Онищенко не представлял и не может представлять Украину на конных соревнованиях — министр

Накануне ЦИК повторно отказала Онищенко в регистрации кандидатом на выборах в Раду.

15 июня ЦИК отказала политику в регистрации на основании того, что он не проживал постоянно в Украине в течение пяти последних лет.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Теги:   Перевыборы Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР Александр Онищенко Ризатдинова

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 13:29

img
Кремль отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Футбол

Сегодня, 03:25

img
За 120 млн евро. СМИ узнали, когда Барселона купит звезду сборной Франции
Страны

Вчера, 15:46

img
Имя нового премьер-министра Британии официально объявят 23 июля

Читайте также

Политика

Вчера, 14:31

img
Реванш агрессора. Как Украина реагирует на возвращение РФ в состав ПАСЕ
Геополитика

Вчера, 13:34

img
Что такое ПАСЕ и какие права она вернула России. Максимально кратко
Политика

Вчера, 13:11

img
В Раду проходят пять партий — общенациональный опрос