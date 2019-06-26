Экс-гимнастка, которую СМИ называют супругой Онищенко, баллотируется в Раду Сегодня, 02:57 159 Цей матеріал також доступний українською Анна Ризатдинова via Facebook Ризатдинова зарегистрирована кандидатом на 98-м округе Анна Ризатдинова via Facebook

Украинская экс-гимнастка Анна Ризатдинова, которую в прессе называют супругой беглого нардепа Александра Онищенко, будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.



Согласно сайту Центральной избирательной комиссии (ЦИК), закончившая профессиональную карьеру спортсменка зарегистрирована кандидатом на 98-м округе (Киевская область).

Ризатдинова, которая выиграла бронзовую медаль на Олимпийских Играх 2016-го года, баллотируется как беспартийный самовыдвиженец.

Онищенко отрицал, что женился на спортсменке. Русскоязычная Википедия утверждает, что отец ее ребенка — именно беглый народный депутат.

Накануне ЦИК повторно отказала Онищенко в регистрации кандидатом на выборах в Раду.

15 июня ЦИК отказала политику в регистрации на основании того, что он не проживал постоянно в Украине в течение пяти последних лет.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.