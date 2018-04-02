Рекордсмена Украины по тяжелой атлетике заподозрили в применении допинга

Украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко временно отстранен от соревнований из-за подозрений в применении запрещенных препаратов.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). У Пелешенко была взята положительная допинг-проба. В его организме обнаружен запрещенный препарат хлорталидон, который применяется для снижения кровяного давления.

На время проведения расследования Пелешенко будет отстранен от всех соревнований. IWF больше не будет публиковать никаких подробностей этого дела до завершения расследования.

Отметим, что 24-летний Пелешенко является чемпионом Европы 2016 и 2017 годов в весовой категории до 85 кг. На Олимпийских играх-2016 в Рио он занял четвертое место, а на чемпионате мира 2015 года также остановился в шаге от медалей. В сентябре 2017 года он побил национальный рекорд Украины и установил достижение, которое уступает мировому рекорду всего два килограмма.