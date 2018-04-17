Проститутки, охота и подкуп голосов. СМИ узнали, как Россия коррумпировала главу Международного союза биатлонистов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвиняет отстраненного президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в получении взяток и других услуг за решения в пользу России, сообщает Bild со ссылкой на ARD.

Согласно информации медиа, норвежский функционер в течение 15 лет коррумпировался РФ. Сформулированные против него обвинения в докладе ВАДА выходят за рамки сокрытия российских допинг-проб.

Как отмечают СМИ, Бессебергу предоставляли проституток и оплачивали поездки на охоту. Кроме того, он продвигал заявку России на организацию Кубка мира в 2021 году в разгар антидопингового скандала с участием спортсменов из РФ.

По данным ВАДА, за голос в пользу Тюмени, где должен был состояться Кубок мира, до 100 000 евро должно было поступить членам правления IBU. В прошлом году Россия лишилась права проводить эти соревнования под давлением общественности.

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На прошлой неделе Бессеберг оставил свой пост на время расследования коррупции в его организации, а также на фоне обвинений в сокрытии им 65 положительных допинг-проб у российских атлетов. Как утверждает австрийская полиция, функционеры IBU обвиняются в коррупции на общую сумму в 300 тысяч долларов. Расследуются использование допинга, допинговое мошенничество и получение чиновниками подарков.

Ранее Международный олимпийский комитет впервые в истории отстранил сборную России от участия в Играх в Южной Корее из-за государственной допинговой программы в РФ, а также приостановил членство России в МОК. Из-за этого сборная этой страны выступила на Олимпиаде-2018 в "нейтральном статусе" - то есть спортсменам не разрешили демонстрировать любые госсимволы и "выступать в экипировке с обозначением их национальной принадлежности".

Сообщалось, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который сейчас является осведомителем ВАДА, предоставил МОК новые доказательства существования в России государственной допинговой системы.