Прокуратура Австрии объяснила, что делала в расположении сборной России по биатлону Сегодня, 14:28 105 Цей матеріал також доступний українською Прокуратура Австрии сообщила российским биатлонистам о проведении предварительного расследования (на фото - Антон Шипулин)

Международный союз биатлонистов (IBU) подал официальный запрос правоохранительным органам Австрии с просьбой объяснить, что делала австрийская полиция в расположении сборной России по биатлону.

На сайте IBU обнародован отрывок письма прокуратуры Австрии. В нем говорится, что правоохранительные органы проводят "предварительное расследование в отношении пяти руководителей российской команды за использование запрещенных веществ или методов с целью принятия допинга, а также пяти спортсменов этой команды - по факту мошенничества, связанного с допингом".

Прокуратура объявила обвиняемым о проведении предварительного расследования. Обыски и допросы не проводились.

Ранее сообщалось, что в Австрии полиция предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам, а также тренерам, врачам и массажистам в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону, прошедшем в Хохфильцене в 2017 году.

В списке подозреваемых фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова, Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина, Дмитрия Топычканова.

Российских биатлонистов ранее уже обвиняли в допинге. По этой причине от международных соревнований отстраняли Александра Логинова и Ирину Старых. Международный олимпийский комитет (МОК) из-за расследования применения допинга в российском спорте запретил Шипулину, Гараничеву и Логинову участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.