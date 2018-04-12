Президент Международного союза биатлонистов покинул пост на фоне обвинений в сокрытии им допинга у россиян

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг оставил свой пост на время расследования коррупции в его организации, а также на фоне обвинений в сокрытии им 65 положительных допинг-проб у российских атлетов.

Как сообщает официальный сайт IBU, временно исполняющим обязанности президента организации стал ее вице-президент Клаус Ляйстнер. Вместе с тем, временно отстранена на время расследования генеральный секретарь Союза Николь Реш.

По информации норвежского портала VG, Бессеберг скрыл 65 случаев применения допинга российскими биатлонистами, начиная с 2011 года. Как пишет медиа, 17 из 22 атлетов из РФ, которые выступали в сезоне-2017/18 в Кубке мира и Кубке IBU, попались на запрещенных веществах, но организация скрыла эти случаи.

Согласно публикации издания, не исключается, что это могли быть аномалии в биологических паспортах. Данные сведения стали известны благодаря трем источникам: базе Российского антидопингового агентства в период 2011-2015 годов, показаниям экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, а также - анонимных информаторов.

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Как утверждает австрийская полиция, функционеры IBU обвиняются в коррупции на общую сумму в 300 тысяч долларов, сообщает норвежская NRK. Расследуются использование допинга, допинговое мошенничество и получение чиновниками подарков.

Ранее Международный олимпийский комитет впервые в истории отстранил сборную России от участия в Играх в Южной Корее из-за государственной допинговой программы в РФ, а также приостановил членство России в МОК. Из-за этого сборная этой страны выступила на Олимпиаде-2018 в "нейтральном статусе" - то есть спортсменам не разрешили демонстрировать любые госсимволы и "выступать в экипировке с обозначением их национальной принадлежности".

Сообщалось, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который сейчас является осведомителем WADA (Всемирное антидопинговое агентство), предоставил МОК новые доказательства существования в России государственной допинговой системы.