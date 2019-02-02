Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Сергей Фурса
Нащупали дно
Спецтема: Выборы президента Украины

Представительница Украины победила на ЧМ по биатлону среди юниоров

Вчера, 21:56
225
Цей матеріал також доступний українською

biathlon.com.ua

Она обогнала соперницу на 12 секунд

20-летняя представительница украинской команды Екатерина Бех выиграла спринт на юниорском чемпионате мира по биатлону в Брезно-Осрбли, Словакия.

Об этом сообщает Спортарена.

Спортсменка без промахов финишировала на дистанции 7,5 километров со временем - 21 минута 3,6 секунды, обогнав на 12,1 секунды полячку Камилу Жук.

Второй лучший результат среди украинок показала Анна Кривонос, с одним промахом занявшая 10-е место с отставанием от лидера в 31,3 секунды.

Как сообщает Украинская правда Екатерина Бех ранее представляла Россию.

Осенью прошлого года она намеревалась перейти в сборную Беларуси, но в конце концов оказалась вместе с тренером Ильей Лопуховым в Украине.

Читайте также: Сборная Украины по биатлону выиграла серебро на этапе Кубка мира


Теги:   Победители Спорт Биатлон

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Вчера, 11:26

article_img
Россия приостанавливает участие в ракетном договоре и начинает создание нового оружия
Политика

Вчера, 07:05

article_img
Вакарчук все прояснил, Зеленский все показал. Топ-5 цитат недели
События

Вчера, 17:07

article_img
Площадь пожара возле Дарынка в Киеве увеличилась до 10,5 тыс. квадратных метров

Читайте также

События

Вчера, 18:15

article_img
Медовый месяц Зеленского с избирателями и интервью Степана Бандеры. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua
Политика

Вчера, 15:45

article_img
Достоин ли Порошенко второго президентского срока - лидеры мнений
Политика

Вчера, 13:18

article_img
Человек томоса. Как днепровский бизнесмен Петровский стал одним из самых влиятельных персонажей в ПЦУ – расследование НВ