Представительница Украины победила ЧМ по биатлону среди юниоров Сегодня, 21:56 41 Цей матеріал також доступний українською biathlon.com.ua Она обогнала соперницу на 12 секунд biathlon.com.ua

20-летняя представительница украинской команды Екатерина Бех выиграла спринт на юниорском чемпионате мира по биатлону в Брезно-Осрбли, Словакия.

Об этом сообщает Спортарена.



Спортсменка без промахов финишировала на дистанции 7,5 километров со временем - 21 минута 3,6 секунды, обогнав на 12,1 секунды полячку Камилу Жук.

Второй лучший результат среди украинок показала Анна Кривонос, с одним промахом занявшая 10-е место с отставанием от лидера в 31,3 секунды.

Как сообщает Украинская правда Екатерина Бех ранее представляла Россию.

Осенью прошлого года она намеревалась перейти в сборную Беларуси, но в конце концов оказалась вместе с тренером Ильей Лопуховым в Украине.

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