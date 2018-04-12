После провала и скандала на Олимпиаде-2018 сборную Украины по биатлону покинул ее наставник

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Велепец три года работал с командой Украины
Фото: biathlon.com.ua

Велепец три года работал с командой Украины

Урош Велепец покинул пост наставника женской сборной Украины по биатлону после провального выступления команды на Олимпийских Играх-2018 и скандальных обвинений со стороны его подопечной.

Об уходе словенского специалиста, который возглавил сборную в 2015 году, порталу Xsport.ua сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

В то же время, функционер дал понять, что старший тренер мужской команды Юрай Санитра продолжит выполнять свои обязанности в следующем сезоне.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане сборная Украины не смогла выиграть ни одной медали. 

Команда заняла 11-е место по итогам женской эстафеты, где накануне Игр ей прогнозировали медаль. Одна из биатлонисток сборной Валентина Семеренко раскритиковала тренеров женской олимпийской команды по биатлону в Пхенчхане после того, как ей не удалось попасть в состав участниц женской эстафеты.

В свою очередь, Велепец, комментируя провальное выступление команды на Играх 2018 года, посетовал на то, что сборная переболела перед Пхенчахом, и только на самой Олимпиаде биатлонистки приступили к тренировкам, поэтому был пропущен важный цикл подготовки к соревнованиям.

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