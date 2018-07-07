После перестрелки с полицией погиб экс-баскетболист НБА

В Лос-Анджелесе после перестрелки с полицией погиб бывший баскетболист Сакраменто Кингс и Хьюстон Рокетс 27-летний Тайлер Ханикатт, сообщает Eurohoops.

По информации издания, в полицию позвонила мама футболиста, которая заявила, что ее сын находится в неадекватном состоянии. Когда правоохранители прибыли в дом Ханикатта, тот открыл по ним огонь и полицейские были вынуждены стрелять в ответ. После этого Ханикатт забаррикадировался в доме.

Как сообщает официальная страница полиции Лос-Анджелеса в Twitter, через некоторое время в дом ворвался спецназ и обнаружил там уже мертвого спортсмена.

Информация о том, был ли Ханикатт убит полицией во время перестрелки или покончил с собой, пока уточняется. Также пока неизвестно, был ли баскетболист под действием наркотических веществ.

После выступлений в НБА Тайлер Ханикатт играл за российские Химки и турецкий Эфес.