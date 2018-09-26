После обвинений в рекламе Северного потока-2 украинский клуб впервые сыграл без логотипа газопровода

На левом рукаве большинства игроков был размещен логотип гандбольной Лиги чемпионов без Северного потока-2

После обвинения в рекламе Северного потока-2, который стал спонсором гандбольной Лиги чемпионов, чемпион Украины Мотор впервые сыграл без логотипа газопровода, что случилось в рамках четвертого тура украинской Суперлиги против Донбасса.

Как сообщает Sport Arena, запорожская команда вышла на матч в выездной форме, несмотря на то, что это был ее домашний поединок.

На левом рукаве большинства игроков был размещен логотип гандбольной Лиги чемпионов без Северного потока-2. У некоторых исполнителей логотип газопровода все же был указан, но его заклеили белой полосой.

На рукаве Павла Пачковски (третий справа) логотип Северного потока-2 заклеен белой полоской, фото ГК Мотор

Сообщалось, что Мотор играет в футболках с логотипом Северного потока-2, а также размещает рекламу газопровода на игровом паркете дворца спорта Юность.

Комментируя обвинения в рекламе газопровода, пресс-атташе запорожского клуба Юрий Черный заявил, что это контрактные обязательства на матчи Лиги чемпионов, чьим спонсором является Северный поток-2, но заверил, что в чемпионате Украины команда будет играть без данного логотипа.

Северный поток-2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток-2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод Северный поток-2 является "геополитическим инструментом давления на Западную Европу со стороны РФ и направлен на ослабление Украины".