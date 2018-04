Полиция отпустила Конора Макгрегора, который атаковал автобус с бойцами UFC

Обозреватель MMA Fighting Ариэль Хельвани сообщила, что полиция Нью-Йорка отпустила чемпиона мира по смешанным единоборствам Конора Макгрегора, который ранее совершил в Бруклине нападение на автобус с бойцами UFC.

Макгрегора отпустили под залог 50 тысяч долларов, а его друга Киана Коули выпустили под залог 25 тысяч долларов.

Им также разрешили покинуть США и вернуться в Ирландию до заседания суда 14 апреля.

Conor McGregor’s bail has been set for 50k, sources confirm. Cian Cowley’s bail has been set for 25k.