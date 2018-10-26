Передача украинского баскетболиста вошла в топ-10 игрового дня НБА - видео

Результативная передача украинского форварда Лос-Анджелес Лейкерс Святослава Михайлюка попала в десятку лучших моментов игрового дня в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче против Денвера Михайлюк отметился остроумным аллей-упом на своего партнера по команде Джавейла Макги, который забросил сверху.

Ассист украинского баскетболиста на центрового Лос-Анджелеса занял пятое место в подборке официального канала НБА в YouTube.

Лейкерс победил Денвер со счетом 121:114. Михайлюк провел на паркете 12 с половиной минут, в течение которых отличился двумя очками, одной передачей, двумя подборами и одним фолом.

Этот успех позволил калифорнийскому коллективу подняться на 10-е место из 15-ти Западной конференции. По итогам сезона в регулярном чемпионате восемь лучших команд каждой из двух конференций выйдут в плей-офф НБА.

Накануне Михайлюк набрал первые очки за Лос-Анджелес Лейкерс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В гостевом матче против Финикса 21-летний игрок провел на паркете 22 минуты и отличился четырьмя очками, двумя передачами, двумя перехватами и одной потерей.