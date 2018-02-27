Отношения не самые лучшие. Президент федерации биатлона рассказал о ситуации в женской сборной

Президент федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал о ситуации в женской сборной, комментируя скандал Валентины Семеренко перед эстафетой на Олимпиаде.



Его слова приводит сайт biathlon.com.ua.

Перед стартом эстафетной гонки Валентина Семеренко раскритиковала тренеров женской олимпийской команды по биатлону в Пхенчхане после того, как ей не удалось попасть в состав участников женской эстафеты.

О комментариях Семеренко узнали все биатлонистки еще до старта эстафеты, что повлияло на их настрой на гонку.

"Ситуация в команде, откровенно говоря, плохая. Все девочки у нас – звезды, спортсменки с именами, и когда у одной что-то получается, с другой стороны идут моменты зависти", - сказал Брынзак.

Также он добавил, что весной вполне вероятны кардинальные изменения в составе сборной из-за нездорового климата в команде.

"Одни и те же лица, на протяжении многих лет, тем более, в женском составе. Потому между ними отношения не самые лучшие, и это сказалось в самый ответственный момент.

Я думаю, нам придется очень серьезно подумать весной, что делать дальше, потому что сейчас я не вижу взаимопонимания, командного духа, который всегда был присущ нашей сборной", - добавил президент федерации.

На Олимпиада женская сборная Украины провалила эстафетную гонку, заняв 11-е место.