Определился чемпион Украины по баскетболу Вчера, 22:09 303 Цей матеріал також доступний українською БК Химик Химик победил Киев-Баскет всухую БК Химик

Химик из Южного победил в финальной серии Киев-Баскет и стал чемпионом Украины по баскетболу.



Южненцы победили киевлян в матче финальной серии Суперлиги со счетом 79:73, сделав счет в серии 3:0, и в третий раз в своей истории стали чемпионами.

Киев-Баскет выиграл первые две четверти и ушел на перерыв с отрывом в 10 очков. В третьей четверти Химик переломил ход поединка, переиграв соперника на 14 очков.

В последней 10-минутке Химик закрепил преимущество еще на два пункта, выиграв в итоге с перевесом в шесть очков.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий Химика Деон Эдвин, который набрал 26 очков, сделал 7 подборов и 5 результативных передач.



Киев-Баскет - Химик - 73:79 (23:16, 21:18 12:26 17:19)

В прошлом сезоне чемпионами Украины по баскетболу стали Черкасские Мавпы.