Определился победитель самого престижного клубного баскетбольного турнира Европы

Мадридский Реал стал победителем самого престижного клубного баскетбольного турнира Европы - Евролиги.
В финальном противостоянии сезона-2017/18 команда Пабло Ласо обыграла прошлогоднего чемпиона - турецкий Фенербахче. Ключевой в матче стала третья четверть, которая осталась за Реалом с разницей в 10 очков. В напряженной концовке мадридцы сумели удержать свое преимущество и одержать победу со счетом 85:80.
Реал - Фенербахче 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25)
В матче за третье место литовский Жальгирис обыграл московский ЦСКА со счетом 79:77.
ЦСКА – Жальгирис 77:79 (19:22, 16:19, 13:28, 29:10)
Реал является рекордсменом Евролиги по количеству побед - на счету мадридцев десять титулов. Ближайшим преследователем "Королевского клуба" является московский ЦСКА, который семь раз выигрывал этот турнир.
В прошлом сезоне турецкий Фенербахче впервые в истории выиграл Евролигу, в финале обыграв греческий Олимпиакос.
НВ
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