Определился победитель самого престижного клубного баскетбольного турнира Европы

Реал в десятый раз в истории выиграл Евролигу

Мадридский Реал стал победителем самого престижного клубного баскетбольного турнира Европы - Евролиги.

В финальном противостоянии сезона-2017/18 команда Пабло Ласо обыграла прошлогоднего чемпиона - турецкий Фенербахче. Ключевой в матче стала третья четверть, которая осталась за Реалом с разницей в 10 очков. В напряженной концовке мадридцы сумели удержать свое преимущество и одержать победу со счетом 85:80.

Реал - Фенербахче 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25)

В матче за третье место литовский Жальгирис обыграл московский ЦСКА со счетом 79:77.

ЦСКА – Жальгирис 77:79 (19:22, 16:19, 13:28, 29:10)

Реал является рекордсменом Евролиги по количеству побед - на счету мадридцев десять титулов. Ближайшим преследователем "Королевского клуба" является московский ЦСКА, который семь раз выигрывал этот турнир.

В прошлом сезоне турецкий Фенербахче впервые в истории выиграл Евролигу, в финале обыграв греческий Олимпиакос.

НВ