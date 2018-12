Определился победитель индивидуальной гонки Кубка мира по биатлону среди мужчин

Французский биатлонист прошел дистанцию ​​за 47 минут и 9,2 секунды. Вторым финишировал немец Йоханнес Кюн, который отстал на 4,2 секунды, третьим - австриец Симон Эдер с отставанием 19,7 секунд.

Your projected Top 3 of the men's Individual in @BiatlonPokljuka



???????????? @martinfkde - @FedFranceSki

???????????? Johannes Kuehn - @skiverband

???????????? Simon Eder - @OESVbiathlon #POK18 ???? pic.twitter.com/U0B5YYbw2E