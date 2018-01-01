Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Смирнов
Прощай, немытая Россия
Светлана Залищук
Как бороться с российской агрессией. Три шага
Айдер Муждабаев
Военное положение. Помогут ли США Украине?
Богдан Данилишин
Как ускорить рост экономики

Определился победитель индивидуальной гонки Кубка мира по биатлону среди мужчин

Сегодня, 18:51
43
Цей матеріал також доступний українською

Мартен Фуркад завоевал первое золото в новом сезоне

Фото: IBU

Победителем индивидуальной гонки среди мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке стал француз Мартен Фуркад.

Французский биатлонист прошел дистанцию ​​за 47 минут и 9,2 секунды. Вторым финишировал немец Йоханнес Кюн, который отстал на 4,2 секунды, третьим - австриец Симон Эдер с отставанием 19,7 секунд.

Среди украинцев лучший результат показал Сергей Семенов, финишировав шестым, отстав на 45 секунд. Артем Прима разместился на 21-й строчке, Артем Тищенко - на 31-й, а Виталий Кильчицкий финишировал на 75-м месте.

В прошлом сезоне французский биатлонист Мартен Фуркад побил рекорд легендарного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, став семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете.

Теги:   Биатлон

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Спорт/Другое

Сегодня, 17:41

article_img
Украинская биатлонистка выиграла золото на первом этапе Кубка мира - видео

Читайте также

События

Сегодня, 18:40

article_img
Новое Время ищет редактора для работы на сайте 
События

Сегодня, 17:36

article_img
В Киеве переименовали Новороссийскую площадь и Советский переулок
Гаджеты

Сегодня, 16:28

article_img
Жить в чистоте. 13 лучших эко-каналов в Telegram - выбор редакции