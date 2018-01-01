Определился победитель индивидуальной гонки Кубка мира по биатлону среди мужчин
Победителем индивидуальной гонки среди мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке стал француз Мартен Фуркад.
Французский биатлонист прошел дистанцию за 47 минут и 9,2 секунды. Вторым финишировал немец Йоханнес Кюн, который отстал на 4,2 секунды, третьим - австриец Симон Эдер с отставанием 19,7 секунд.
Your projected Top 3 of the men's Individual in @BiatlonPokljuka- IBU World Cup (@IBU_WC) 6 декабря 2018
???????????? @martinfkde - @FedFranceSki
???????????? Johannes Kuehn - @skiverband
???????????? Simon Eder - @OESVbiathlon #POK18 ???? pic.twitter.com/U0B5YYbw2E
Среди украинцев лучший результат показал Сергей Семенов, финишировав шестым, отстав на 45 секунд. Артем Прима разместился на 21-й строчке, Артем Тищенко - на 31-й, а Виталий Кильчицкий финишировал на 75-м месте.
В прошлом сезоне французский биатлонист Мартен Фуркад побил рекорд легендарного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, став семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете.