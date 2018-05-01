Определился новый чемпион Украины по баскетболу

Баскетбольный клуб Черкасские Мавпы стал чемпионом Украины сезон-2017/18.

Команда Максима Михельсона в финальной серии Суперлиги обыграла победителя регулярного чемпионата Днепр со счетом 3:0. Третий матч противостояния состоялся в Черкассах и завершился со счетом 79:66 в пользу хозяев.

Черкасские Мавпы выиграли последние 17 матчей подряд в чемпионате Украины и не проиграли ни одного матча в плей-офф сезона-2017/18.

Команда из Черкасс не только впервые в истории стала чемпионом Украины, но и в дебютный раз вошла в число призеров национального первенства.

Бронзовые медали чемпионата Украины завоевал южненский Химик, который в серии за третье место со счетом 3:0 обыграл Николаев.

Напомним, в марте сборная Украины по баскетболу обыграла Швецию в домашнем матче (77:66) квалификации на чемпионат мира 2019 года в Китае. На данный момент команда Евгения Мурзина лидирует в своей отборочной группе.

НВ