Определился чемпион мира Формулы-1 в 2018 году

Британский пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон финишировал четвертым на Гран-при Мексики, но этого ему хватило, чтобы досрочно оформить чемпионство в сезоне-2018 в Формуле-1.

Гонку на Гран-при Мексики выиграл нидерландский пилот Макс Ферстаппен. В начале гонки лидировал Хэмилтон, но затем Ферстаппен вышел на первую позицию и остался на ней до самого финиша. Интересно, что Макс Ферстаппен стал первым пилотом, который выиграл дважды подряд Гран-при Мексики.

Относительно Хэмилтона, то для пятого чемпионского титула британцу нужно было финишировать не ниже седьмого места. В итоге Хэмилтон пропустил вперед Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо, финишировав четвертым.

В личном зачете за два Гран-при до конца чемпионата Хэмилтон опережает Себастьяна Феттеля на 64 очка. Этот результат позволил британцу досрочно завоевать титул чемпиона мира. Кроме Хэмилтона, только в трех автогонщиков есть пять или более чемпионских титулов - у Михаэля Шумахера и Хуана-Мануэля Фанхио.

Результаты гонки

Напомним, на Гран-при США Льюис Хэмилтон не сумел досрочно завоевать чемпионский титул, финишировав на третьем месте.

НВ