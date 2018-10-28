Определился чемпион мира Формулы-1 в 2018 году

Британский пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон финишировал четвертым на Гран-при Мексики, но этого ему хватило, чтобы досрочно оформить чемпионство в сезоне-2018 в Формуле-1.
Гонку на Гран-при Мексики выиграл нидерландский пилот Макс Ферстаппен. В начале гонки лидировал Хэмилтон, но затем Ферстаппен вышел на первую позицию и остался на ней до самого финиша. Интересно, что Макс Ферстаппен стал первым пилотом, который выиграл дважды подряд Гран-при Мексики.
Относительно Хэмилтона, то для пятого чемпионского титула британцу нужно было финишировать не ниже седьмого места. В итоге Хэмилтон пропустил вперед Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо, финишировав четвертым.
В личном зачете за два Гран-при до конца чемпионата Хэмилтон опережает Себастьяна Феттеля на 64 очка. Этот результат позволил британцу досрочно завоевать титул чемпиона мира. Кроме Хэмилтона, только в трех автогонщиков есть пять или более чемпионских титулов - у Михаэля Шумахера и Хуана-Мануэля Фанхио.
Результаты гонки
RACE CLASSIFICATION: Back-to-back wins at the #MexicoGP for @ Max33Verstappen #F1 ???????? pic.twitter.com/YAX0vxlsLz- Formula 1 (@ F1) 28 октября 2018 г.
Напомним, на Гран-при США Льюис Хэмилтон не сумел досрочно завоевать чемпионский титул, финишировав на третьем месте.
НВ
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