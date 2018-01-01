Определились победители в женской и мужской гонках преследования на Кубке мира по биатлону - видео
Норвежец Йоханнес Бо и финка Кайса Макарайнен выиграли гонки преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Йоханнес Бо финишировал первым с результатом 30 минут и 20,4 секунды. Для Йоханнеса Бо это второе золото подряд на этапе Кубка мира в Поклюке. Второе место занял француз Фийон Майе, отстав от норвежца лишь на 0,1 секунду. Тройку лидеров замкнул россиянин Александр Логинов, проиграв победителю 1,9 секунды.
Your Top 3 of the men's pursuit here in @BiatlonPokljuka- IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.
???? @ 7ohannesbo - @NSSF_Biathlon
???? @quentinfillon - @FedFranceSki
???? Alexandr Loginov - @russianbiathlon
Join us now for the medal ceremony here in #POK18 on https://t.co/ssmqX3uYTb pic.twitter.com/jqTTEr8ZBK
Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, который прибыл к финишу 11-ым с отставание в 1 минуту и 5,6 секунды. Сергей Семенов (+2:59,4) приехал 38-й, а Дмитрий Пидручный (+3:14,4) занял 40-е место.
Золото среди женщин в гонке преследования завоевала финка Кайса Макарайнен, показав результат 29 минут и 16,9 секунд. Для финской биатлонистки эта победа также стала второй в Поклюке. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер (+41,3), а бронзу завоевала словачка Паулина Фиалкова (+59,2).
Your Top 3 of the women's pursuit in @BiatlonPokljuka- IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.
1. ???????? @kmakarainen
2. ????????Dorothea Wierer
3. ????????Paulina Fialkova
Join us shortly for the medal ceremony in #POK18 live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ktHr2McZsR
Украинские биатлонистки в гонке преследования не впечатлили. Лучший результат показала Юлия Джима, которая отстала от лидера на 2 минуты и 46,3 секунды и заняла лишь 24-ю строчку. Елена Пидгрушная (2:59.3) приехала 27-й, а Анастасия Меркушина (+3:30.8) показала 37-й результат.
Следующий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене откроется 13 декабря.
Накануне победительницей в женском спринте на дистации 7,5 километров в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке стала финка Кайса Макарайнен. Среди мужчин спринтерскую гонку выиграл норвежец Йоханнес Бо.
Перед этим украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке Кубка мира.