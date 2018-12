Определились победители в женской и мужской гонках преследования на Кубке мира по биатлону - видео

Йоханнес Бо финишировал первым с результатом 30 минут и 20,4 секунды. Для Йоханнеса Бо это второе золото подряд на этапе Кубка мира в Поклюке. Второе место занял француз Фийон Майе, отстав от норвежца лишь на 0,1 секунду. Тройку лидеров замкнул россиянин Александр Логинов, проиграв победителю 1,9 секунды.

Your Top 3 of the men's pursuit here in @BiatlonPokljuka



Join us now for the medal ceremony here in #POK18