Определились победители в женской и мужской гонках преследования на Кубке мира по биатлону - видео Сегодня, 20:06 4 Цей матеріал також доступний українською Кайса Макарайнен (в центре) завоевала второе золото в Поклюке Фото: IBU

Норвежец Йоханнес Бо и финка Кайса Макарайнен выиграли гонки преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Йоханнес Бо финишировал первым с результатом 30 минут и 20,4 секунды. Для Йоханнеса Бо это второе золото подряд на этапе Кубка мира в Поклюке. Второе место занял француз Фийон Майе, отстав от норвежца лишь на 0,1 секунду. Тройку лидеров замкнул россиянин Александр Логинов, проиграв победителю 1,9 секунды.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, который прибыл к финишу 11-ым с отставание в 1 минуту и ​​5,6 секунды. Сергей Семенов (+2:59,4) приехал 38-й, а Дмитрий Пидручный (+3:14,4) занял 40-е место.

Золото среди женщин в гонке преследования завоевала финка Кайса Макарайнен, показав результат 29 минут и 16,9 секунд. Для финской биатлонистки эта победа также стала второй в Поклюке. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер (+41,3), а бронзу завоевала словачка Паулина Фиалкова (+59,2).

Your Top 3 of the women's pursuit in @BiatlonPokljuka



1. ???????? @kmakarainen

2. ????????Dorothea Wierer

3. ????????Paulina Fialkova



Join us shortly for the medal ceremony in #POK18 live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ktHr2McZsR - IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.

Украинские биатлонистки в гонке преследования не впечатлили. Лучший результат показала Юлия Джима, которая отстала от лидера на 2 минуты и 46,3 секунды и заняла лишь 24-ю строчку. Елена Пидгрушная (2:59.3) приехала 27-й, а Анастасия Меркушина (+3:30.8) показала 37-й результат.

Следующий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене откроется 13 декабря.

Накануне победительницей в женском спринте на дистации 7,5 километров в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке стала финка Кайса Макарайнен. Среди мужчин спринтерскую гонку выиграл норвежец Йоханнес Бо.

Перед этим украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке Кубка мира.